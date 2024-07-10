Павлюченко назвал сборную, которая выиграет Евро-2024

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко высказался о проходящем чемпионате Европы. Экс-игрок сборной России ожидает, что турнир выиграет сборная Испании. По словам Павлюченко, испанцы за счёт своего фирменного стиля «возят» соперников.

«Они возят всех на этом турнире, благодаря короткому и среднему пасу, а также удержанию мяча. Не столь важно, кто будет с ними в финале – проедут катком по любой сборной. Я ещё до начала Евро сказал, что испанцы – претенденты номер один на чемпионство», - цитирует Павлюченко «Спорт-Экспресс».

Соперник сборной Испании по финалу чемпионата Европы определится в среду вечером. Во втором полуфинале турнира путёвку будут разыгрывать национальные сборные Нидерландов и Англии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени, не пропустите текстовую трансляцию.