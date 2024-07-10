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Чемпионат Европы по футболу 2024

Раскрыто вероятное будущее Роналду в сборной Португалии

10 Июля 2024 • 17:59 Комментировать

Криштиану Роналду не забил ни одного гола на чемпионате Европы – 2024. После поражения сборной Португалии от Франции в четвертьфинале появились слухи о том, что Роналду может завершить международную карьеру.

Как сообщает портал Goal, ссылаясь на португальский Record, Роналду ещё не принял окончательное решение о своём будущем в сборной Португалии. При этом источники, близкие к 39-летнему форварду, ожидают, что Криштиану продолжит играть за национальную команду.

В следующий раз сборная Португалии соберётся в сентябре, когда стартует новый розыгрыш такого турнира, как Лига наций.

Роналду не уйдёт из футбола – раскрыта невероятная цель Криштиану

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии
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