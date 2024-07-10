Сёмин выделил фаворита матча Нидерланды – Англия

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин поделился комментарием о полуфинальном матче Евро-2024 между национальными командами Нидерландов и Англии.

— В этой паре я бы отдал предпочтение Англии. Сборная Англии — это очень высокое качество игроков, которые стараются. Уж они-то должны сыграть хороший матч после плохих, — цитирует Сёмина Metaratings.

Полуфинальная игра Нидерланды – Англия состоится в среду, 10 июля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 22:00 по столичному времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которую организует спортивный портал LiveResult.

Добавим, что победитель данного противостояния встретится в финале с Испанией.