Рио Фердинанд: «Ямаль играет не по годам зрело»

Сборная Испании пробилась в финал чемпионата Европы, это случилось после победы над сборной Франции. Первый гол испанцев забил Ламин Ямаль - он нанёс великолепный удар из-за пределов штрафной площади. Бывший игрок английской сборной Рио Фердинанд прокомментировал успехи Ямаля:

- Ямаль играет так, как будто он играет уже много лет. Он принимает правильные решения в правильное время. При этом играет необычайно просто и эффективно. И это самое удивительное. Молодые игроки часто пытаются показать себя, и потому придумывают что-то неуместное, - цитирует слова Фердинанда BBC Sport.