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Молс назвал точный счёт матча Нидерланды – Англия эксклюзив

10 Июля 2024 • 16:44 Комментировать
Нидерланды
...
Англия
Через 5 ч. 4 мин.

Бывший игрок сборной Нидерландов Майкл Молс в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от предстоящего матча с Англией.

— Я думаю, у сборной Нидерландов хорошие шансы на победу. Команда играет в хорошем темпе, с каждым матчем лидеры чувствуют себя все лучше, а игра с Турцией была хорошей проверкой на характер. Команда справилась с этим и заслуженно прошла дальше. Думаю, что Нидерланды сегодня выиграют со счетом 2-0, — сказал Молс.

Полуфинальная игра чемпионата Европы – 2024 между сборными Нидерландов и Англии состоится сегодня, 10 июля. Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
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