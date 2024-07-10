Нидерланды или Англия: Булыкин рассказал, кому симпатизирует в полуфинале Евро-2024

Известный в прошлом футболист Дмитрий Булыкин высказался о втором полуфинальном матче чемпионата Европы между сборными Нидерландов и Англии.

«Хотелось бы, чтобы голландцы остановили этот английский антифутбол, но, учитывая, что англичане играют не так зрелищно, не так красиво, но результативно, голландцам будет очень сложно это сделать. Хочется, чтобы Нидерланды что-то показали», - цитирует Булыкина «Спорт-Экспресс».

По словам Булыкина, сборная Англии является фаворитом матча, поэтому команде Нидерландов нужно будет приложить больше усилий для положительного результата.

Матч сборных Нидерландов и Англии стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.

Напомним, что первым финалистом Евро-2024 стала сборная Испании.