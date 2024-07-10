​Майка Ричардс: «Сборная Испании развеяла мои сомнения»

Сборная Испании обыграла сборную Франции и вышла в финал Евро-2024. Там ей предстоит сыграть с победителем пары Англия - Нидерланды. Бывший защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс заявил, что сборная Испании развеяла все его сомнения, одержав эту волевую победу над командой Дидье Дешама.

- Все мои сомнения по поводу испанской сборной улетучились. Они ответили на все вопросы. Команда сбалансирована и я считаю её фаворитом, - цитирует слова Ричардса BBC Sport.

В последний раз испанская сборная становилась чемпионом Европы в 2012 году. Всего же это случалось с ней три раза - также в 1964 и в 2008.