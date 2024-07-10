Мостовой: «Никто не ставил на Нидерланды, кроме меня»

Экс-футболист «Сельты» Александр Мостовой высказался о результатах сборной Нидерландов на чемпионате Европы – 2024.

Эксперт заявил, что с самого начала считал нидерландскую команду теневым фаворитом Евро.

— Они оказались в полуфинале. Никто же не ставил на Голландию, кроме Мостового. А я говорил: «Посмотрите на их состав», — приводит слова Мостового издание «Спорт-Экспресс».

По мнению эксперта, в полуфинальном матче Евро-2024 Нидерланды – Англия шансы на победу у команд равны. При этом он считает, что основное время завершится вничью.

Игра Нидерланды – Англия состоится сегодня, 10 июля. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 22:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию встречи.