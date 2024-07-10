Названы лучшие молодые игроки на Евро: Роналду – на 5-м месте

На страницах авторитетного портала Goal был опубликован рейтинг лучших молодых футболистов в истории чемпионата Европы. На первом месте оказался Уэйн Руни – эксперты оценили его выступление за сборную Англии на Евро-2004.

Вторая позиция у португальца Ренату Саншеша по его выступлению на Евро-2026. Тройку замыкает Педри за игру на Евро-2020.

На четвёртой строчке находится Арда Гюлер из сборной Турции (Евро-2024), а на пятой строчке – Криштиану Роналду (Евро-2004).

Дальше в топ-10 идут Микаэль Лаудруп (Евро-1984), Кристиан Киву (Евро-2000), Букайо Сака (Евро-2020), Паоло Мальдини (Евро-1988) и Йохан Фонлантен (Евро-2004).