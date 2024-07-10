Юран считает, что Ямаль станет мегазвездой

Бывший наставник «Пари НН» Сергей Юран поделился комментарием об игре испанского нападающего Ламина Ямаля на чемпионате Европы – 2024.

Специалист заявил, что Ямаль быстро взрослеет, отметив, что в минувшем матче игрок никак не реагировал на давление со стороны футболистов сборной Франции.

— Если не будет травм, парень должен вырасти в мегазвезду, — приводит слова Юрана спортивный портал «Чемпионат».

На текущем Евро 16-летний Ямаль провел шесть матчей, в которых отметился одним забитым мячом и оформил три голевых паса.

Напомним, на клубном уровне Ямаль выступает за каталонскую «Барселону».