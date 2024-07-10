В сборной Франции приняли решение по Дешаму

Глава французской федерации футбола Филипп Диалло высказался о будущем главного тренера национальной команды Дидье Демаша.

Напомним, сборная Франции проиграла Испании в полуфинальном матче чемпионата Европы – 2024 со счетом 1:2 и покинула турнир.

— Я не вижу причин ставить под сомнения контракт Дешама. Прошлые результаты говорят сами за себя. Цели были достигнуты. Дидье продолжит работу со сборной, — приводит слова функционера L’Equipe.

55-летний Дешам работает в сборной Франции с 2012 года. Действующий трудовой договор специалиста с командой рассчитан до конца июля 2026 года.