Ямаль сделал дерзкую публикацию в социальных сетях

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль в среду сделал новую публикацию в социальных сетях. Накануне, перед полуфиналом Евро-2024 против Франции, Ямаль публиковал загадочное сообщение. В нём присутствовала цитата о том, что говорить нужно тогда, когда приходит время сказать «шах и мат». Испания обыграла Францию со счётом 2:1, а Ямаль забил красивый гол. И вот теперь время для фразы пришло.

«Шах и мат. Вперёд, Испания, мы в финале!» - написал Ямаль.

Очевидно, все эти публикации были ответом Ламина Ямаля на слова Адриена Рабио. Полузащитник сборной Франции перед матчем говорил, что Ямалю нужно выступить намного лучше, чем в прошлых играх, чтобы стать финалистом Евро-2024.