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Чемпионат Европы по футболу 2024

Нас ждёт самый скучный финал Евро за последние годы

10 Июля 2024 • 14:29 Комментировать (1)

Перед полуфинальными матчами казалось, что скучный финал в исполнении Франции и Англии все ближе. Однако в первом полуфинальном матче его величество футбол победил. Сборная Испании достаточно уверенно переиграла французов и двинулась в полуфинал. Коллектив Де ла Фуэнте смог прорвать оборону Французов, которая казалась крепостью до полуфинального матча.

Первый финалист

Испанцы показывают, действительно, лучший футбол на этом чемпионате. Об этом перед полуфиналом сказал и тренер французов Дидье Дешам. В матче с Францией испанцы полностью подтвердили данный тезис. Быстрые атаки, прессинг, организованная защита, активные фланги - все это было у команды Де ла Фуэнте. Французы хоть и забили первыми, но дальше не смогли противопоставить ничего напору испанцев. И это Испания играла без нескольких игроков основы, которые получили травмы и дисквалификации.

И если с Испанией футбол восторжествовал, то во втором полуфинальном матче все может быть иначе.

Англия – Нидерланды

Сборная Англии на этом турнире вообще выглядит командой, которая наплевала на футбол. При этом коллектив Гарета Саутгейта уже в полуфинале Евро. Многим покажется это несправедливым, однако результат есть результат. Давайте разберёмся, почему даже при такой скудной игре коллектив Саутгейта не собирается останавливаться на полуфинале.

Сборная Нидерландов, как по мне, смотрится достаточно интересно на этом чемпионате. Но при этом команда Кумана показывает хорошую игру не в каждом матче. Поэтому первый фактор, который играет в пользу Англии, – это нестабильность голландцев. Мы просто не знаем, какими они предстанут перед нами завтра. Англия пусть и скучнейшая, но она всё время одинаковая. К тому же все понимают, что с такой командой, как нынешняя Англия, играть очень тяжело. Никто не любит таких соперников, которые могут в какой-то момент начать пропагандировать «антифутбол».

Второе, что хочется отметить, это не самая лучшая игра голландцев в защите. Команда Рональда Кумана пропускала практически в каждом матче этого чемпионата. Так вот в игре против Англии пропуск мяча может стать фатальным. Если англичане смогут забить первыми, то они могут позволить себе просто засушить игру. На это мистер Саутгейт пойдёт с превеликим удовольствием, это можно просто гарантировать. Поэтому голландцы наверняка будут играть очень осторожно. А осторожная игра – это как раз комфортная среда для англичан.

И так мы как раз переходим к третьему фактору. Это просто везение. При этой осторожной игре матч перейдёт в дополнительное время, а там англичане снова пройдут дальше. Чем, если не везением, можно объяснить, как Англия проходит своих соперников? Дважды в плей-офф англичане спаслись в самом конце матча. В нужный момент Беллингем и Сака спасают кресло для Саутгейта, а Англия движется дальше. Ну и опыт у англичан всё-таки есть. Насколько бы более симпатичной ни казалась Голландия, она за последнее время не участвовала даже в полуфиналах крупных турниров. Да, команда Саутгейта на самом деле самая скучная на этом Евро. Однако необъяснимым образом эта игра приносит англичанам результат. Вспомним, как Англию критиковали и на прошлом Евро, но тогда коллектив Саутгейта оступился лишь в финале в серии пенальти. Так что же им мешает снова повторить выход в финал?

Николай Алексеев


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Комментарии (1) Все комментарии
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Барсафобия
10 Июля 2024 в 14:49
Зачем самый скучный финал? Вышла Испания которым любимчик нейтральных болельщиков на этом Евро а другой паре вполне может выйти Нидерланды они в любом случае самый лучший соперник котором встречал Англия на этом евро, если Нидерланды выйдут в финал это будет самый интересный финал Евро за последний лет 10
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