Томас Мюллер принял решение завершить международную карьеру. Как сообщает на своих страницах Bild, 34-летний Мюллер решил уйти из сборной Германии.

Так вышло, что последним для Мюллера в сборной Германии стал матч против Испании в четвертьфинале домашнего чемпионата Европы. Бундестим проиграла со счётом 1:2 и вылетела из турнира.

Всего за сборную Германии в 2010-2024 годах Томас Мюллер провёл 131 матч. В них нападающий забил 45 голов и отдал 41 результативный пас на партнёра.

Отметим, что после Евро-2024 сборная Германии потеряла и Тони Крооса – полузащитник решил завершить карьеру в целом.