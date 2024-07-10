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Чемпионат Европы по футболу 2024

Мюллер решил уйти из сборной Германии

10 Июля 2024 • 13:52 Комментировать

Томас Мюллер принял решение завершить международную карьеру. Как сообщает на своих страницах Bild, 34-летний Мюллер решил уйти из сборной Германии.

Так вышло, что последним для Мюллера в сборной Германии стал матч против Испании в четвертьфинале домашнего чемпионата Европы. Бундестим проиграла со счётом 1:2 и вылетела из турнира.

Всего за сборную Германии в 2010-2024 годах Томас Мюллер провёл 131 матч. В них нападающий забил 45 голов и отдал 41 результативный пас на партнёра.

Отметим, что после Евро-2024 сборная Германии потеряла и Тони Крооса – полузащитник решил завершить карьеру в целом.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Томас Мюллер
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