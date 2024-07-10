Шоу: «Если Англия выиграет Евро, Беллингем должен взять «Золотой мяч»

Левый защитник сборной Англии Люк Шоу оценил шансы своего партнёра по команде Джуда Беллингема выиграть «Золотой мяч». Напомним, полузащитник в дебютном сезоне забил 19 голов в чемпионате Испании за мадридский «Реал».

«Если Англия выиграет Евро, Беллингем должен взять «Золотой мяч». Он уже выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов», – цитирует Шоу Madrid Zone.

Отметим, что главным конкурентом Беллингема в борьбе за «Золотой мяч» ранее считался его одноклубник Винисиус Жуниор. Недавно сборная Бразилии вылетела из Кубка Америки на стадии четвертьфинала, после чего шансы Винисиуса на «Золотой мяч» снизились.