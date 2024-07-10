Онопко: «Ямалю все пророчат карьеру Месси, но всё будет зависеть только от него»

Тренер сборной России Виктор Онопко поделился комментарием об игре испанского вингера «Барселоны» Ламина Ямаля.

— Не могу пока сказать, что он будущая мировая звезда. Ему все уже пророчат карьеру Месси. Но все будет зависеть только от него, — приводит слова Онопко издание «Спорт-Экспресс».

На чемпионате Европы-2024 Ямаль принял участие во всех шести играх, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет три результативные передачи.

14 июля сборная Испании сыграет в финале Евро-2024. Соперником подопечных Луиса де ла Фуэнте станет национальная команда Нидерландов или Англии.