Ташуев сопоставил сборные Нидерландов и Англии

Бывший главный тренер «Краснодара», «Ахмата» и «Факела» Сергей Ташуев в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о втором полуфинале Евро-2024, где сойдутся сборные Нидерландов и Англии.

- Понятно, что ставят больше на голландцев. У них команда более игровая и креативная, с хорошим уровнем взаимодействий, с быстрыми вингерами. А у Англии команда, конечно, своеобразная очень. Показывает несмотрибельный футбол, но так же, как и Франция, добралась до полуфинала. Справедливо, если в финале пересекутся Испания и Нидерланды. Но, пять же, футбол не всегда предсказуем.

Матч между сборными Нидерландов и Англии начнётся сегодня, 10 июля, 22:00.