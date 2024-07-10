Галлас назвал лучшего защитника Евро-2024

Бывший игрок сборной Франции Вильям Галлас назвал лучшего центрального защитника Евро-2024. Выбор экс-футболиста лондонского «Челси» остановился на Вильяме Салиба, который вчера вылетел с Францией на стадии полуфинала от Испании.

«Лучшим защитником турнира является Вильям Салиба. Он является лучшим защитником Английской премьер-лиги, а затем смог сохранить топовый уровень на Евро. Прямо сейчас я не вижу в Европе защитника лучше Салиба. У Вильяма есть всё для того, чтобы заработать статус лучшего в мире», – цитирует Галласа Lord Ping.

Салиба в последней кампании был номинирован на звание лучшего игрока сезона в Английской премьер-лиге.