Белоус сравнил сборную Англии Саутгейта и «Реал» Капелло

Экс-гендиректор «Ростова» и бывший вице-президент московского «Локомотива» Юрий Белоус в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил сборную Англии в преддверии полуфинального матча Евро-2024 со сборной Нидерландов.

- Саутгейт против Кумана – интересное противостояние. Более тренерский футбол у сборной Англии, которая играет конкретно на результат. Мне кажется, англичане должны не упустить возможность второй раз подряд выйти в финал Евро.

- Саутгейта справедливо критикуют?

- Справедливо, конечно. Потому что играет Англия неярко. Мы помним, что в своё время «Реал» стал чемпионом Испании при Капелло, но тренера всё равно уволили за невыразительную игру. В сборной немножко другая история – тут национальная гордость, не только шоу, которое хотят видеть клубы и их болельщики. Здесь результат точно на первом месте, поэтому есть отличия от клубных приоритетов, – объяснил Белоус.

В финале чемпионата Европы победитель пары Нидерланды – Англия (они сыграют сегодня, 10 июля, в 22:00) встретится с Испанией.