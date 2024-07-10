Генич сделал прогноз на матч Нидерланды - Англия

Футбольный комментатор Константин Генич поделился мыслями о втором полуфинале чемпионата Европы - 2024 между сборными Нидерландов и Англии.
«Шансы англичан на выход в финал где-то процентов 65. И мне кажется, что это не будет счет 0:0 или 0:1 в их пользу. Моя ставка - «Англия не проиграет в основное время и тотал больше 1,5», - передает слова Константина «РБ Спорт».
Матч Нидерланды – Англия состоится сегодня, 10 июля, начало запанировано в 22:00 по московскому времени. Первым финалистом престижного турнира стала сборная Испании, обыгравшая команду Франции со счетом 2:1.
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