Бывший генеральный директор «Ростова» и экс-вице-президент московского «Локомотива» Юрий Белоус в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал поражение Франции от Испании в полуфинале Евро-2024 (1:2) и игру Килиана Мбаппе.

- Я большего ждал от Франции и от Мбаппе. Но результат закономерный, учитывая ту игру, которую показывает Испания. Она является главным фаворитом Евро.

- Почему Франция столь невнятно смотрелась в атаке?

- Надо сказать честно, она и раньше на турнире не отличалась особой яркостью. Не могу сказать, что для Мбаппе это провальный чемпионат Европы, но и предыдущие матчи в его исполнении не соответствовали ажиотажу вокруг него и претензиям на «Золотой мяч». А у Испании появляются молодые лидеры. Вы посмотрите на Ямаля: 16 лет парню, и как здорово он сыграл, красивый гол забил. Не зря ему дали лучшего игрока матча.

- Мбаппе снял маску – почему не помогло?

- Все мы знаем, что не в маске дело. Скорее всего, просто к концу сезона у него накопилась некая моральная усталость, да и физическая. Всё-таки большое количество матчей он провёл в клубном сезоне за «ПСЖ». Наверно, боссы «Реала» правильно не отпускают Мбаппе на Олимпиаду, иначе он совсем перегрузил бы свой организм, – сказал Белоус.

На чемпионате Европы 2024 года Килиан Мбаппе провёл пять матчей, в которых забил лишь один гол.