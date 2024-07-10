Хоселу: «Нико Уильямс - кошмар для всех защитников»

Футболист мадридского «Реала» Хоселу высоко ценит выступление испанской сборной, которая обыграла французов и вышла в финал европейского чемпионата. Особенно он ценит Нико Уильямса - по словам Хоселу, он стал настоящим кошмаром для любого европейского защитника.

- Ещё играя против него в Ла Лиге, я отметил, сколь он вынослив и силён. Он крайне опасен в игре один на один, и сейчас стал, вдобавок, ещё более креативным. Нико - это кошмар для любой защиты в мире, - цитирует слова Хоселу derbyderbyderby.it.

Напомним, что сегодня выяснится, с кем сразится в финале Евро-2024 Испания - со сборной Англии или сборной Нидерландов.