Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/2 - 9 июля
Испания
2
Франция
1
1/2 - 10 июля
Нидерланды
Англия
Чемпионат Европы по футболу 2024

Хоселу: «Нико Уильямс - кошмар для всех защитников»

10 Июля 2024 • 13:11 Комментировать

Футболист мадридского «Реала» Хоселу высоко ценит выступление испанской сборной, которая обыграла французов и вышла в финал европейского чемпионата. Особенно он ценит Нико Уильямса - по словам Хоселу, он стал настоящим кошмаром для любого европейского защитника.

- Ещё играя против него в Ла Лиге, я отметил, сколь он вынослив и силён. Он крайне опасен в игре один на один, и сейчас стал, вдобавок, ещё более креативным. Нико - это кошмар для любой защиты в мире, - цитирует слова Хоселу derbyderbyderby.it.

Напомним, что сегодня выяснится, с кем сразится в финале Евро-2024 Испания - со сборной Англии или сборной Нидерландов.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Хоселу Нико Уильямс ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Суперкомпьютер назвал двух финалистов Евро-2024 Назван самый дорогой состав мира: «Реал» занял второе место, «Барселона» - восьмая Ловчев назвал победителя Евро-2024 - это не Франция и Англия Мбаппе сделал заявление после вылета сборной Франции с Евро-2024 Из-за них Франция вылетела с Евро-2024: четыре худших игрока 1/2 финала против Испании и всего турнира Педри ответил на извинения Крооса «Матч ТВ» больше не покажет еврокубки: Где смотреть и сколько будет стоить просмотр Лиги чемпионов в сезоне-2024/25 «Барселона» нашла замену Левандовски в «Манчестер Юнайтед» Куман рассказал, с какой сборной хотел бы сыграть в финале Евро-2024 Уильямс назвал игрока сборной Испании, который заслужил «Золотой мяч»
Судьбоносный фол Крооса в последнем матче: сборная Испании на 119-й минуте выбила Германию с домашнего Евро «Матч ТВ» больше не покажет еврокубки: Где смотреть и сколько будет стоить просмотр Лиги чемпионов в сезоне-2024/25 Роналду выступил с заявлением после вылета с Евро-2024 Из-за них Португалия вылетела с Евро-2024: четыре худших игрока 1/4 финала против Франции Только «оранжевые» справились без овертайма: Нидерланды перебороли Турцию и вышли на Англию Самый молодой гол Евро и вылет Мбаппе: Испания отправила Францию домой, шагнув в финал В Германии хотят переиграть матч с Испанией на Евро Назван новый фаворит в борьбе за «Золотой мяч» - шансы Месси снизились Пижон Месси едва не закопал Аргентину на Кубке Америки: Эмилиано Мартинес вытащил серию пенальти с Эквадором Бывший судья ФИФА вынес решение по неназначенному пенальти на Кукурелье
Спортивные новости
Ольховский высказался о победе Медведева над Синнером в 1/4 финала Уимблдона-2024 Медведев в пяти сетах обыграл Синнера и вышел в полуфинал Уимблдона Елена Веснина сообщила, что выступит на Олимпийских играх в Париже Джокович разобрался с Руне и пробился в четвертьфинал Уимблдона Медведев вышел в 1/4 финала Уимблдона на отказе Димитрова Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
10.07.24 в 22:00
Нидерланды Нидерланды
Англия Англия
3.20 3.10 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Июля
13:41 · Чемпионат Европы 2024
Онопко: «Ямалю все пророчат карьеру Месси, но всё будет зависеть только от него»
13:38 · Чемпионат Европы 2024
Ташуев сопоставил сборные Нидерландов и Англии эксклюзив
13:36 · Чемпионат Европы 2024
Галлас назвал лучшего защитника Евро-2024
13:18 · Чемпионат Европы 2024
Генич сделал прогноз на матч Нидерланды - Англия
13:11 · Чемпионат Европы 2024
Хоселу: «Нико Уильямс - кошмар для всех защитников»
13:07 · Чемпионат Европы 2024
Родри рассказал о состоянии Мораты
12:58 · Чемпионат Европы 2024
Мората ответил, сыграет ли в финале Евро-2024
12:55 · Чемпионат Европы 2024
Пикфорд: «Англия всегда нацелена на победу»
12:52 · Чемпионат Европы 2024
Деменко не исключил, что матч Нидерланды – Англия дойдёт до серии пенальти
12:44 · Чемпионат Европы 2024
Юран оценил победу Испании над Францией на Евро
12:30 · Чемпионат Европы 2024
Рианчо прокомментировал выход Испании в финал Евро
12:24 · Чемпионат Европы 2024
Рианчо оценил выступление Ямаля в матче с Францией
12:11 · Чемпионат Европы 2024
Онопко: «Испания была на голову выше Франции»
11:52 · Чемпионат Европы 2024
Дмитрий Черышев оценил потенциал 16-летнего Ямаля
11:30 · Чемпионат Европы 2024
Дмитрий Черышев выбрал соперника для Испании в финале Евро
11:11 · Чемпионат Европы 2024
Радченко: «Результат налицо - Испания сильнее Франции»
11:05 · Чемпионат Европы 2024
Саутгейт рассказал, что поможет Англии выиграть Евро
10:58 · Чемпионат Европы 2024
Колыванов назвал команду, которая по классу превосходит всех на Евро-2024
10:50 · Чемпионат Европы 2024
Испания может потерять нападающего перед финалом Евро
10:42 · Чемпионат Европы 2024
Гризманн оценил свою игру на Евро после вылета Франции
10:37 · Чемпионат Европы 2024
Саутгейт сделал выбор между Шоу и Гехи перед полуфиналом Евро
10:30 · Чемпионат Европы 2024
Экс-президент «Спартака»: «Желаю Англии вылететь с Евро»
10:22 · Чемпионат Европы 2024
Геркус отреагировал на выход Испании в финал Евро-2024
10:16 · Чемпионат Европы 2024
Дешам высказался об игре Жиру на Евро-2024
09:53 · Чемпионат Европы 2024
Французский журналист: «Дешама могут уволить» 1
Все новости