Родри рассказал о состоянии Мораты

Хавбек сборной Испании Родри Эрнандес дал комментарий по состоянию нападающего команды Альваро Мораты, получившего травму во время празднования победы над Францией в полуфинале Евро-2024.

«Я поговорил с Альваро. Он сказал мне, что все в порядке», - передает слова полузащитника Lequipe.

Полуфинальный матч чемпионата Европы между Испанией и Францией завершился волевой победой «красной фурии» со счетом 2:1. Второй участник финала определится в противостоянии сборных Нидерландов и Англии. Встреча состоится в среду, 10 июля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.