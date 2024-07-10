Мората ответил, сыграет ли в финале Евро-2024

Сборная Испании во вторник обыграла Францию со счётом 2:1 и стала первым финалистом чемпионата Европы - 2024. Вскоре после игры случился неприятный инцидент – охранник стадиона поскользнулся и ударил Альваро Морату в область колена, когда ловил выбежавшего на поле болельщика.

В среду Мората дал понять, что его участию в финале турнира ничего не угрожает. Об этом на своих страницах рассказывает испанская Marca.

«Жёлтая карточка охраннику, и всё», - пошутил Мората, отвечая на вопрос.

В финале сборная Испании сыграет либо против Нидерландов, либо против Англии. Битва за трофей пройдёт 14 июля.