Пикфорд: «Англия всегда нацелена на победу»

Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд поделился ожиданиями от встречи с национальной командой Нидерландов на чемпионате Европы – 2024.

«Англия всегда нацеливается на победу. Наша команда продолжает борьбу и находит путь к успеху. Это само по себе искусство», - передает слова голкипера пресс-служба УЕФА.

Матч 1/2 финала чемпионата Европы между Англией и Нидерландами состоится сегодня, 10 июня, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Первым финалистом стала сборная Испании, одержавшая победу над Францией со счетом 2:1.