Деменко не исключил, что матч Нидерланды – Англия дойдёт до серии пенальти

Бывший игрок сборной России Максим Деменко поделился комментарием о предстоящем матче 1/2 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии.

«Матч Нидерландов с Англией может повернуться как угодно. Там может быть и дополнительное время, и серия пенальти», — цитирует Деменко «Газета.Ру».

Напомним, в четвертьфинале турнира Нидерланды прошли Турцию, а Англия выбила Швейцарию.

Полуфинальная игра чемпионата Европы Нидерланды – Англия состоится сегодня, 10 июля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 22:00 по московскому времени.

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