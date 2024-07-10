Юран оценил победу Испании над Францией на Евро

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран прокомментировал победу сборной Испании над Францией (2:1) в полуфинале чемпионата Европы – 2024.

«Результат закономерен - испанцы идут в финал. Сборная Испании организованна, на них приятно смотреть тактически - они вертикаль атак разгоняют, действуют в высоком и среднем прессинге, контролируют мяч», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Второй участник полуфинала чемпионата Европы определится в противостоянии сборных Англии и Нидерландов. Встреча состоится сегодня, 10 июля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.