Рианчо прокомментировал выход Испании в финал Евро

Экс-наставник московского «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с журналистами высказался о волевой победе сборной Испании над командой Франции (2:1) в полуфинале чемпионата Европы – 2024.

«Это была хорошая игра от команды, верной своей философии и игровой модели. Испания проводит отличный чемпионат, выигрывая все матчи. Финал будет сложным против любого из соперников», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Второй полуфиналист чемпионата Европы определился в противостоянии сборных Нидерландов и Англии. Встреча состоится в среду, 10 июля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.