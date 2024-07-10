Рианчо оценил выступление Ямаля в матче с Францией

Испанский специалист Рауль Рианчо, ранее тренировавший московский «Спартак», поделился впечатлениями от игры 16-летнего нападающего Ламина Ямаля в матче 1/2 финала чемпионата Европы против Франции (2:1). Юный талант отметился забитым мячом.

«Он молодой игрок с большим потенциалом и лидерскими качествами. Нам еще предстоит увидеть его лучшую версию», - передает слова тренера «Спорт-Экспресс».

Сборная Испании вышла в финал Евро и ждет своего следующего соперника. Во втором полуфинале встретятся национальные команды Нидерландов и Англии. Матч пройдет в Дортмунде 10 июля и начнется в 22:00 мск.