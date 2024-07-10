Онопко: «Испания была на голову выше Франции»

«Вчера испанцы удивили меня еще больше. Давно не видел такой игры на Евро. Франция была чуть лучше, чем в предыдущих своих матчах. Но в целом Испания была на голову выше во всех компонентах», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».