Онопко: «Испания была на голову выше Франции»

Тренер сборной России и «Ростова» Виктор Онопко поделился мнением о победе сборной Испании над национальной командой Франции в полуфинале чемпионата Европы – 2024.
«Вчера испанцы удивили меня еще больше. Давно не видел такой игры на Евро. Франция была чуть лучше, чем в предыдущих своих матчах. Но в целом Испания была на голову выше во всех компонентах», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».
Матч завершился волевой победой испанских футболистов со счетом 2:1. В решающем поединке престижного турнира подопечные Луиса де Ла Фуэнте сыграют против Нидерландов или Англии.
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