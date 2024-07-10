Зидан может вернуться к работе - названа команда

После вылета с чемпионата Европы сборная Франции может сменить главного тренера. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Нынешний наставник национальной команды Дидье Дешам может покинуть свой пост в ближайшем будущем. На его место сватают легенду французского футбола Зинедина Зидана. 52-летний специалист находится без работы после ухода из мадридского «Реала» в 2021 году. Под его руководством «королевский» клуб трижды становился победителем Лиги чемпионов УЕФА.

Франция вылетела с Евро-2024 на стадии полуфинала. «Трёхцветные» потерпели поражение от сборной Испании со счетом 1:2.

Зидан вернётся в «Реал» 16 июля - названа причина