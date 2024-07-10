Дмитрий Черышев оценил потенциал 16-летнего Ямаля

Дмитрий Черышев, занимающий пост главного тренера ярославского «Шинника», поделился мнением об игре 16-летнего форварда сборной Испании Ламина Ямаля на чемпионате Европы – 2024.
«Потенциал у него очень хороший. Парень должен продолжать расти и прогрессировать. Самое главное, что он сейчас не подвержен звездной болезни», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».
В матче полуфинала Евро против Франции Ламин отметился забитым мячом. Испания отпраздновала волевую победу со счетом 2:1 и вышла в финал турнира. В решающем матче «красная фурия» встретится с Нидерландами или Англией.
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