Деменко назвал игрока, который стал открытием на Евро

Футбольный эксперт Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о первом полуфинальном матче Евро, в котором Испания переиграла Францию со счетом 2:1.

- Как оцениваете победу испанцев над французами?

- Вчера абсолютно заслуженно победили испанцы. Франция меня разочаровала во втором тайме, особенно в последние минуты. Никакого желания у игроков не просматривалось. Может быть, силы иссякли, потому что не было каких-то эмоциональных моментов, когда команда отдает все силы для победы.

- Почему французы опустили руки?

- Наверное, в сборной был какой-то микроклимат. Мы слышали разговоры Дешама по Гризманну, и видели, как он вышел в концовке матча. Все это не афишируют, но оно влияет. Мы ведь знаем, что французы всегда бьются до последнего. Там звезды мирового футбола. Но мы видим, что не было такого, как у немцев, когда они играли с Испанией, или у сборной Турции, которые максимально старались переломить ход встречи.

- Можно ли назвать Мбаппе главным разочарованием Евро? Он так ничего и не показал.

- Не назвал бы его разочарованием. Все рано он лидер и индивидуально сильный футболист. И потом, на поле выходит команда. От одного игрока не всегда все зависит. Если бы вся сборная играла лучше, тогда бы и Мбаппе смотрелся по-другому. Можно быть разочарованным только от того, что он мало забил на Евро. Только один гол с пенальти. Хотя моменты он создавал.

- Что больше всего понравилось вчера в игре?

- То, как после пропущенного мяча Испания сразу заиграла лучше, усилилась внутренняя мотивация. Это сильная сборная, которая голодна до побед. Она давно ничего не выигрывала. А сейчас все хорошо складывается: тренер нашел нужный микроклимат. Даже футболисты, которые заменяли тех, кто не мог играть, действовали здорово.

- В чем секрет успеха Испании на этом Евро, все-таки это одна из самых молодых сборных на турнире?

- Никто не предполагал, что испанцы будут так играть. Но после первых матчей в группе мы сразу стали их выделять. Как и Германию. Это были две сильнейшие команды на этом чемпионате.

- Какой прогноз на сегодняшний матч Англии с Нидерландами? Кто выйдет в финал?

- Англичане. Но я надеюсь, что Нидерланды, которые играют интереснее, что-то смогут сделать. По игре они мне больше нравятся. Англичане выглядят тускло, они действуют более прагматично, не создают каких-то супермоментов, но и соперникам не дают этого делать. У них закрытый футбол. Там есть лидеры, но нет команды, которая играла бы в футбол, как Испания и Германия.

- Есть мнение, что титул лучшего игрока Евро надо отдать Ямалю? Он стал самым молодым автором гола на Евро и чемпионатах мира в истории футбола. А вы как считаете?

- У него есть конкуренты. Например, Ольмо тоже достоин этого. Ямаля я бы назвал открытием турнира. А если говорить о лучшем игроке, то будет еще финал. Но все равно мне кажется, что этот титул получит кто-то из испанцев. Хотя есть Беллингем. Если Англия выиграет Евро, то титул могут и ему отдать.

Елена Григорьевская