Дмитрий Черышев выбрал соперника для Испании в финале Евро

Наставник ярославского «Шинника» Дмитрий Черышев в разговоре с журналистами поделился мнением о волевой победе сборной Испании над Францией (2:1) в полуфинале чемпионата Европы – 2024.
«Интересный матч, в котором было огромное количество моментов, как у ворот Испании, так и у Франции. Это было очень приятно. Хочу в финале увидеть матч Испании с Нидерландами», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».
Во втором полуфинальном матче сыграют сборные Нидерландов и Англии. Встреча состоится сегодня, 10 июля. Финал чемпионата Европы пройдет на стадионе в Берлине 14 июля.
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