Саутгейт рассказал, что поможет Англии выиграть Евро

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт пообщался с журналистами в преддверии матча против Нидерландов в полуфинале чемпионата Европы – 2024.

«Англия регулярно доходит до поздних стадий крупных турниров. Эта стабильность поможет нам наконец-то добраться до желаемого трофея», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Матч сборных Нидерландов и Англии состоится сегодня, 10 июля, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Начало запланировано в 22:00 по московскому времени.

В первом полуфинале сборная Испании одержала волевую победу над Францией со счетом 2:1.