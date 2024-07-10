Колыванов назвал команду, которая по классу превосходит всех на Евро-2024

Футбольный специалист Игорь Колыванов поделился мнением о вчерашнем противостоянии сборных Испании и Франции в полуфинале чемпионата Европы – 2024.

«Испания обыграла Францию за счёт мастерства. Франции было сложно создавать моменты. Испания контролировала ход игры. На этом Евро Испания по классу превосходит всех», - передает слова тренера «Чемпионат».

Напомним, что полуфинальный матч завершился волевой победой Испании со счетом 2:1. Подопечные Луиса де ла Фуэнте сыграют в финале против победителя пары Нидерланды – Англия. Решающий матч Евро-2024 состоится в воскресенье, 14 июля.