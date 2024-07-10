Испания может потерять нападающего перед финалом Евро

Центрфорвард сборной Испании Альваро Мората поведал о своем состоянии после получения повреждения во время празднования победы над Францией в полуфинале чемпионата Европы – 2024.

«Выйду ли я на поле в воскресенье? Пока не знаю. Мне больно», - приводит слова нападающего журналист Керри Хау в социальных сетях.

Сборная Испании стала первым полуфиналистом чемпионата Европы, одержав победу над Францией со счетом 2:1. В другом матче ½ финала встретятся национальные команды Нидерландов и Англии. Поединок состоится сегодня, 10 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени.