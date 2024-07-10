Гризманн оценил свою игру на Евро после вылета Франции

«Я плохо начал турнир, но затем чувствовал себя лучше и лучше. Но в итоге оказался на скамейке. Так бывает в карьере футболиста. Есть парни, которые не сыграли ни одной минуты. Я не из тех, кто будет жаловаться», - передает слова нападающего Footmercato.