Гризманн оценил свою игру на Евро после вылета Франции

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн высказался о своем выступлении на чемпионате Европы – 2024.
«Я плохо начал турнир, но затем чувствовал себя лучше и лучше. Но в итоге оказался на скамейке. Так бывает в карьере футболиста. Есть парни, которые не сыграли ни одной минуты. Я не из тех, кто будет жаловаться», - передает слова нападающего Footmercato.
Напомним, что сборная Франции завершила выступление на чемпионате Европы, минимально проиграв в полуфинале Испании со счетом 1:2. В финальном поединке турнира «красная фурия» встретится с победителем пары Нидерланды – Англия.
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