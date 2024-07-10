Саутгейт сделал выбор между Шоу и Гехи перед полуфиналом Евро

Защитник Люк Шоу не выйдет в стартовом составе сборной Англии на предстоящий полуфинал Евро против Нидерландов. Как сообщает The Telegraph, главный тренер команды Гарет Саутгейт сделает ставку на Марка Гехи, пропустившего четвертьфинал со Швейцарией из-за дисквалификации.

Матч Англии и Нидерландов состоится в среду, 10 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Первый финалист чемпионата Европы уже известен – это Испания. «Красная фурия» в полуфинальном матче переиграла Францию со счетом 2:1. Финал Евро-2024 пройдет в воскресенье, 14 июля, начало – 22:00 мск.