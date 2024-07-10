Экс-президент «Спартака»: «Желаю Англии вылететь с Евро»

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о полуфинале чемпионата Европы – 2024 между сборными Нидерландов и Англии.
«Всеми фибрами души желаю Англии вылететь. Что Англия, что Нидерланды - унылые команды, обе отползают. Надеялся, что турки не проиграют голландцам хотя бы в основное время, но не повезло», - передает слова Червиченко «Чемпионат».
Встреча сборных Нидерландов и Англии состоится сегодня, 10 июля, начало запланировано в 22:00 по московскому времени. Матч примет дортмундский стадион «Сигнал Идуна Парк».
В первом полуфинале Испания победила Францию (2:1).
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