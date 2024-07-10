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Чемпионат Европы по футболу 2024

Мамардашвили, Ольмо и Нико Уильямс: кто ещё заслужил повышение после Евро-2024

10 Июля 2024 • 10:26 Комментировать

На чемпионате Европы – 2024 зажглись не только новые звёздочки, но и стали ещё «ярче гореть» другие известные футболисты. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кто из игроков может пойти на повышение после успешного выступления на крупном международном турнире.

Яка Бийол («Удинезе», сборная Словении)

Бывший футболист московского ЦСКА от звонка до звонка провёл четыре матча на Евро-2024. Бийол был ключевым игроком центра обороны словенцев и своими успешными действиями внушал в своих партнёров уверенность. За четыре матча Словения пропустила всего два гола, сохранив свои ворота «сухими» в играх с Англией и Португалией.

Риккардо Калафьори («Болонья», сборная Италии)

Ещё один центральный защитник, здорово себя проявивший на чемпионате Европы – 2024. Калафьори показал себя не только качественным игроком центра обороны, но и хорошим распасовщиком, ведь защитник здорово подключается к атакам.

Георгий Мамардашвили («Валенсия», сборная Грузии)

Грузинский голкипер стал одним из главных открытий текущего чемпионата Европы – 2024. Сборная Грузии провела на турнире четыре матча, и практически во всех играх Мамардашвили был лучшим в своей команде. Нет сомнений, что он пойдёт на повышение этим летом.

Георгий Микаутадзе («Мец», сборная Грузии)

А вот форвард сборной Грузии Микаутадзе уже в шаге от повышения. По слухам, футболист продолжит карьеру в «Монако», где будет играть вместе с российским полузащитником Александром Головиным. Стоит сказать, что своей игрой на Евро-2024 Микаутадзе точно заслужил перейти в клуб посильнее.

Дан Ндой («Болонья», сборная Швейцарии)

23-летний швейцарский вингер отлично себя проявил на чемпионате Европы-2024, добравшись вместе с командой до четвертьфинала турнира. К сожалению, в пяти играх Ндой отметился всего одним голом, но был одним из лучших на поле во всех встречах. 

Дани Ольмо («РБ Лейпциг», сборная Испании)

Хавбек не всегда попадал в стартовый состав сборной Испании на Евро-2024, но постоянно был очень полезен на поле. В четырёх матчах Ольмо отметился двумя забитыми голами и двумя результативными передачами. После такой яркой игры Ольмо вряд ли задержится в «РБ Лейпциге».

Хави Симонс («ПСЖ», сборная Нидерландов)

21-летний атакующий полузащитник почти наверняка продолжит карьеру в «Баварии». В прошлом сезоне он хорошо себя зарекомендовал в «РБ Лейпциге», а также отлично себя проявил на Евро-2024. Симонс сыграл во всех пяти матчах и оформил три ассиста.

Нико Уильямс («Атлетик», сборная Испании)

Наверное, главный актив текущего турнира. 21-летний вингер с большой долей вероятности не останется в «Атлетике», а фаворитом в борьбе за него сейчас является «Барселона». Президент «сине-гранатовых» мечтает увидеть связку Ламина Ямаля и Нико Уильямса в своём клубе, ведь именно эти два игрока являются основными вингерами сборной Испании.

Фото: Globallookpress.com

Дмитрий Миляев


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