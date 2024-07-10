Геркус отреагировал на выход Испании в финал Евро-2024

Илья Геркус, экс-президент московского «Локомотива», поделился впечатлениями от полуфинального матча чемпионата Европы – 2024 между сборными Испании и Франции.

«Испания не подводит. Яркие, злые, умелые! Приятно смотреть, рад за них», - оставил сообщение Геркус в своих социальных сетях.

Испания одержала волевую победу над Францией со счетом 2:1 и стала первым финалистом чемпионата Европы. Ее соперник определится в противостоянии между Нидерландами и Англией. Этот матч состоится сегодня, 10 июля, на стадионе в Дортмунде. Начало поединка запланировано в 22:00 по московскому времени.