Дешам высказался об игре Жиру на Евро-2024

Наставник сборной Франции Дидье Дешам оценил игру нападающего Оливье Жиру после вылета с чемпионата Европы – 2024. В полуфинальном матче «трёхцветные» уступили команде Испании со счетом 1:2.
«Оливье расстроен, как и другие футболисты команды. Жиру является примером долголетия и профессионализма. Хоть он и получал мало игрового времени, но продолжал быть полноценным членом сборной. Жиру являлся одним из лидеров, даже если не появлялся на поле», - передает слова специалиста RMC Sport.
На чемпионате Европы опытный форвард провел четыре встречи, в которых не отметился голевыми действиями.
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