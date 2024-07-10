Дешам высказался об игре Жиру на Евро-2024

«Оливье расстроен, как и другие футболисты команды. Жиру является примером долголетия и профессионализма. Хоть он и получал мало игрового времени, но продолжал быть полноценным членом сборной. Жиру являлся одним из лидеров, даже если не появлялся на поле», - передает слова специалиста RMC Sport.