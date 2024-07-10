Французский журналист: «Дешама могут уволить»

Сборная Франции достаточно бледно провела игру против сборной Испании в полуфинале чемпионата Европы, команда Дидье Дешама уступила сопернику и покинула турнир. Французский журналист Жульен Лорен сомневается в будущем Дидье Дешама у руля французской сборной после такого, не очень убедительного выступления:

- Полуфинал - вроде не так и плохо, но вопросы были и будут. У французской футбольной ассоциации новый руководитель. Это не тот человек, который продлил контракт Дешама. И он, возможно, захочет начать новую главу, - цитирует слова Лорена BBC Sport.

Дешам руководит французской сборной с 2012 года.