Балаге: «Мы можем победить кого угодно»

Известный испанский футбольный журналист Гильем Балаге уверен в том, что сборная Испании сейчас обладает потенциалом для победы над любым соперником. В полуфинале чемпионата Европы сборная Испании, уже трижды в своей истории становившаяся чемпионом Европы, отомстила французам за поражение в финале Евро-1984, обыграв их со счётом 2:1.

- В лучших сериалах ты не знаешь, что случится в конце. Так и тут, характеры закаляются. Как этот неизвестный парень Луис де ла Фуэнте принял большое количество правильных решений - невероятно. Сейчас мы можем обыграть кого угодно в этом мире, - цитирует слова Балаге BBC Sport.