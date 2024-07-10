Ширер назвал главного виновника вылета Франции с Евро – это не Мбаппе

Бывший нападающий сборной Англии и «Ньюкасла» Алан Ширер остался недоволен выступлением вингера Усмана Дембеле в полуфинальном матче чемпионата Европы – 2024.
«Думаю, Дембеле больше всех виноват. Он расточительно относился к своим моментам, когда находился в хорошей позиции. От него ждали намного большего. Абсолютная нехватка качества и энергии в прошедшей игре», - передает слова Ширера Metro.
Напомним, что сборная Франции потерпела поражение от команды Испании со счетом 1:2 и покинула турнир. В финале «красная фурия» сыграет против Нидерландов или Англии.
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