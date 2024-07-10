Суперкомпьютер назвал явного фаворита Евро после первого полуфинала

Суперкомпьютер Opta оценил шансы участников чемпионата Европы – 2024 на победу после первого полуфинала. Сборная Испании одержала волевую победу над командой Франции (2:1) и вышла в финал турнира.

Согласно оценке Opta, шансы «красной фурии» выиграть Евро составляют 60,14 процента. Вероятность триумфа сборной Англии составляет 22,62%, а Нидерландов – 17,24%.

Второй полуфинал между англичанами и нидерландцами состоится сегодня, 10 июля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Встреча пройдет на стадионе в Дортмунде.

Финальный матч чемпионата Европы запланирован на 14 июля.

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