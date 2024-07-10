Лизаразю высказался о вылете Франции с чемпионата Европы

Бывший защитник сборной Франции Биксант Лизаразю поделился мнением о поражении «трёхцветных» от команды Испании в полуфинале чемпионата Европы.

«Франция максимально использовала свой натиск на старте игры, однако затем соперник перевернул ход встречи благодаря усилиям Ямаля и Ольмо. Испанцы смогли сохранить игровой темп и вынудили французов действовать на контратаках», - передает слова Биксанта пресс-служба УЕФА.

Напомним, матч завершился волевой победой сборной Испании со счетом 2:1. Во втором полуфинале чемпионата Европы встретятся национальные команды Нидерландов и Англии.