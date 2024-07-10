Суарес отреагировал на победу Испании над Францией в полуфинале Евро

Экс-футболист сборной Испании Марио Суарес поделился впечатлениями от выхода национальной команды в финал чемпионата Европы – 2024. В 1/2 финала «красная фурия» одолела Францию со счетом 2:1.

«Испания не перестает поражать. Эта команда знает, как действовать на поле в разных ситуациях. Надеюсь, они продолжат в том же духе и выиграют трофей», - передает слова Суареса пресс-служба УЕФА.

Соперник испанцев по финальному матчу чемпионата Европы определится в противостоянии между сборными Нидерландов и Англии. Встреча состоится сегодня, 10 июля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.