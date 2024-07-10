Ольмо сделал заявление после выхода Испании в финал Евро

Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо пообщался с представителями СМИ после выхода в финал чемпионата Европы – 2024.
«Мы очень близки к своей цели. Осталось сделать всего один шаг. У Испании сейчас потрясающая команда, мы много работали, чтобы добиться такого результата. Наша сборная заслуженно вышла в финал. Мне без разницы, против кого играть в финале», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.
Напомним, что в полуфинале Испания одержала волевую победу над Францией со счетом 2:1. В финальном матче престижного турнира «красной фурии» будет противостоять победитель пары Нидерланды – Англия.
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