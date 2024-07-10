Ольмо сделал заявление после выхода Испании в финал Евро

«Мы очень близки к своей цели. Осталось сделать всего один шаг. У Испании сейчас потрясающая команда, мы много работали, чтобы добиться такого результата. Наша сборная заслуженно вышла в финал. Мне без разницы, против кого играть в финале», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.